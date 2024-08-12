Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве продлили до 31 августа
Работу фестиваля «Театральный бульвар» в российской столице продлили до 31 августа. Как сообщил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, решение принято на фоне многочисленных просьб жителей мегаполиса.
По данным департамента, с 15 июля фестиваль уже посетили более 500 тысяч человек. Как отметил Фурсин, Москва впервые представила театральное искусство на бульварах в таком масштабе. До конца лето будут действовать ключевые локации в самые востребованные дни - по пятницам и выходным.
«Театральный бульвар» проводится впервые в столице РФ в рамках масштабного нового проекта «Лето в Москве. Все на улицу!». В программе фестиваля - театральные представления, творческие эксперименты, спектакли, мастер-классы и выставки. Все площадки разместились на Бульварном кольце, на них представлены разные жанры театрального искусства.
Основная сцена работает в амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре. На Тверском бульваре представлена оперетта, на Пушкинской площади - музыкальный театр, на Цветном бульваре демонстрируются цирковые представления, на Страстном действуют иммерсивный и визуальный театры.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности в фестивале принимают участие более одной тысячи артистов. С 15 июля зрителям уже представлено свыше 100 постановок. Их, в частности, показали театры «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко». При этом более трёх тысяч зрителей попробовали себя в роли актеров в рамках открытых творческих мастерских.
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