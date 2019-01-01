Музыка
Вечером 4 июня продюсера госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.
В России в ГОСТ могут внести «поправки Алибасова»
11 июня20:20
Сын заслуженного артиста РФ Бари Алибасова Бари Алибасов-младший предлагает изменить ГОСТ для упаковок средств бытовой химии, чтобы на них наносились надписи о смертельной опасности, передает Агентство «Москва».
По его словам, после инцидента с отцом, стало известно о большом количестве подобных случаев.
«Нужно яркое предупреждение на упаковках бытовой химии, что она убивает», - заявил Алибасов-младший.
Вечером 4 июня продюсера госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Бари Алибасов