Музыка

В России в ГОСТ могут внести «поправки Алибасова»

11 июня20:20

Сын заслуженного артиста РФ Бари Алибасова Бари Алибасов-младший предлагает изменить ГОСТ для упаковок средств бытовой химии, чтобы на них наносились надписи о смертельной опасности, передает Агентство «Москва».

По его словам, после инцидента с отцом, стало известно о большом количестве подобных случаев.

Стало известно, почему Алибасов перепутал «Крот» с соком

«Нужно яркое предупреждение на упаковках бытовой химии, что она убивает», - заявил Алибасов-младший.

Вечером 4 июня продюсера госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Бари Алибасов