В России в ГОСТ могут внести «поправки Алибасова»

Сын заслуженного артиста РФ Бари Алибасова Бари Алибасов-младший предлагает изменить ГОСТ для упаковок средств бытовой химии, чтобы на них наносились надписи о смертельной опасности, передает Агентство «Москва».

По его словам, после инцидента с отцом, стало известно о большом количестве подобных случаев.