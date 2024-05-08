В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет
С 2019 года число караоке-баров в России выросло на 18%, говорится в исследовании 2ГИС.
Отмечается, что с начала года россияне на 24% чаще интересовались караоке-барами, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает «Газета.Ru».
Аналитики изучили обеспеченность городов-миллионников караоке-барами. Так, самыми музыкальными городами стали Уфа, Краснодар и Челябинск. Самара, Красноярск и Новосибирск стали регионами-лидерами с самым интенсивным ростом числа караоке-баров.
Ранее стало известно, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru