В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет

Отмечается, что с начала года россияне на 24% чаще интересовались караоке-барами, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает «Газета.Ru».

Аналитики изучили обеспеченность городов-миллионников караоке-барами. Так, самыми музыкальными городами стали Уфа, Краснодар и Челябинск. Самара, Красноярск и Новосибирск стали регионами-лидерами с самым интенсивным ростом числа караоке-баров.

Ранее стало известно, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, отмечает RT.

