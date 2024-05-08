В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет

С 2019 года число караоке-баров в России выросло на 18%, говорится в исследовании 2ГИС.

В России рынок музыкальных стримингов вырастет на 10–15% по итогам года

Отмечается, что с начала года россияне на 24% чаще интересовались караоке-барами, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает «Газета.Ru».

Аналитики изучили обеспеченность городов-миллионников караоке-барами. Так, самыми музыкальными городами стали Уфа, Краснодар и Челябинск. Самара, Красноярск и Новосибирск стали регионами-лидерами с самым интенсивным ростом числа караоке-баров.

Ранее стало известно, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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