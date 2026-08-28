Россияне назвали самые любимые детские песни о школе

Песня «Вместе весело шагать» в исполнении Жени Гречухиной и Детского хора под управлением Людмилы Боковой стала самой популярной композицией, согласно анализу песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках. Об этом НСН сообщили в сервисе «КИОН Музыка».

Второе по популярности место заняла композиция «Зачем человеку каникулы» от Алеши Новикова, Кости Гаврилова и «Фестиваля». Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения c «Дважды два – четыре». На четвертом месте — «Наташка-первоклашка» Сергея Парамонова и Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова.