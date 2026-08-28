Россияне назвали самые любимые детские песни о школе
Песня «Вместе весело шагать» в исполнении Жени Гречухиной и Детского хора под управлением Людмилы Боковой стала самой популярной композицией, согласно анализу песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках. Об этом НСН сообщили в сервисе «КИОН Музыка».
Второе по популярности место заняла композиция «Зачем человеку каникулы» от Алеши Новикова, Кости Гаврилова и «Фестиваля». Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения c «Дважды два – четыре». На четвертом месте — «Наташка-первоклашка» Сергея Парамонова и Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова.
Пятое место заняла песня «С понедельника возьмусь» Марии Лукач и Инструментального ансамбля под управлением Константина Кримца.
Также выяснилось, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в 2026 году намного превышает прошлогодний. Отмечается, что проигрывания треков в этой категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период – на 22%.
Ранее стало известно, что Минпросвещения продолжит осуществлять масштабный проект «Мелодии вместо звонков», в школах во всех регионах России будут звучать популярные мелодии и произведения отечественных авторов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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