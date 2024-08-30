СМИ: Линейки в школах Москвы пройдут в зданиях и без родителей

Посвященные началу учебного года праздничные линейки в школах Москвы будут проводить в помещениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех учителей столичных образовательных учреждений.

Издание обратило внимание, что об изменениях также заявила директор школы в Некрасовке Майя Булаева на прямом эфире для родителей в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в этом году линейки в школах пройдут не на улице, а в помещениях. Булаева предположила, что это «будет сделано абсолютно во всех школах нашего города». Также на праздничных мероприятиях не будут присутствовать родители, школа будет вести онлайн-трансляцию линейки.

Как отметил в беседе с РБК учитель истории школы в Зеленограде Александр Оджо, изменения связаны с «вопросами безопасности». Другой учитель школы из Москвы заявил, что формально перенос линеек в помещения объяснили жаркой погодой.

Ранее СМИ сообщили, что в столице и нескольких регионах отменили линейки в честь 1 сентября или будут проводить их в помещениях. В частности, власти Ростовской области разрешили проводить мероприятия только в закрытых помещениях, пишет Ura.ru.

