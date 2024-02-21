В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову

Так, на расчетный счет общества поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты. То есть требования РАО были исполнены добровольно до судебного заседания, уточнила собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, чьи песни он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года.

