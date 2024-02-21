В РАО объяснили, почему отказались от иска к Киркорову

Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска Филиппу Киркорову, так как тот добровольно оплатил авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАО.

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Так, на расчетный счет общества поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты. То есть требования РАО были исполнены добровольно до судебного заседания, уточнила собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, чьи песни он исполнил в Кремлевском дворце в апреле 2022 года.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РАОФилипп Киркоров

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