СМИ: Лободу обвинили в подделке документов об авторских правах

По данным издания, певица подделала подпись в договоре, чтобы лишить композитора авторских прав на песню «К черту любовь». Теперь он призывает привлечь артистку к ответственности за мошенничество.

Как сообщает адвокат Влади, в подтверждение своих слов он готов предоставить результаты экспертизы почерка. Московская полиция проведет проверку в отношении исполнительницы.

В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».

