СМИ: Лободу обвинили в подделке документов об авторских правах
Российский композитор Олег Влади обвинил украинскую певицу Светлану Лободу в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, певица подделала подпись в договоре, чтобы лишить композитора авторских прав на песню «К черту любовь». Теперь он призывает привлечь артистку к ответственности за мошенничество.
Как сообщает адвокат Влади, в подтверждение своих слов он готов предоставить результаты экспертизы почерка. Московская полиция проведет проверку в отношении исполнительницы.
В октябре 2023 года Лобода уже проиграла суд Влади. Композитору ранее не понравилось, что певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Он направил иск к артистке и онлайн-кинотеатру, на котором было размещено выступление, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
- На Украине выразили заинтересованность в совместном с Польшей производстве БПЛА
- Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов
- СМИ: В Москве умер автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru