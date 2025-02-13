В Петербурге прошла официальная презентация Радио JAZZ

Программный директор московской редакции Радио JAZZ Дмитрий Грошев в свою очередь рассказал об истории радиостанции, её аудитории и географии вещания. Он также отметил высокий интерес к джазу в России и рассказал, что ко Дню Российского джаза и Международному дню музыки, которые отмечаются 1 октября, Яндекс Музыка и Фонд Игоря Бутмана провели исследование целевой аудитории джазовой музыки. Согласно данным аналитиков, в прошлом году среднемесячное количество слушателей джаза в сервисе выросло на 48% по сравнению с прошлым годом. В среднем в месяц хотя бы один джазовый трек слушали почти шесть миллионов пользователей. Выросло и среднемесячное количество прослушанных хотя бы раз джазовых треков: в этом году ежемесячно слушают более 420 тысяч джазовых композиций, что на 5% выше, чем в прошлом.

Среди регионов с наибольшим приростом доли слушателей джаза среди всех пользователей сервиса оказались Рязанская область, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия — Алания, Владимирская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея. При этом есть и регионы, в которых интерес к джазу проявляется сильнее, чем в других. В топе таких регионов — Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва и Краснодарский край.

“Люди устали от того однообразного музыкального потока, что окружает нас в информационном поле. Им хочется слышать что-то отличное, разнообразное, стильное. И мы предоставляем им эту возможность на волнах Радио JAZZ”, - сказал Дмитрий Грошев.

Ведущая Радио JAZZ Маргарита Макеева презентовала свою авторскую программу «Выход в свет», которая будет выходить не только в Москве, но и в Петербурге. В ней широко освещаются джазовые концерты и фестивали, а также джазовые площадки и клубы. Бренд-менеджер Радио JAZZ Москва Елена Строганова рассказала о мероприятиях радиостанции, особенно отметив флагманский проект: музыкальную премию «Все цвета джаза», которая с 2014 года присуждается за различные достижения в области джазовой музыки и вклад в развитие данного музыкального жанра.

