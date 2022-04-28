В Петербурге появились обличительные афиши с Моргенштерном, Брежневой и Монеточкой

В ряде российских городов появились афиши с негативными высказываниями в адрес артистов, музыкантов и звезд шоу-бизнеса, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.

По данным СМИ, такими афишами кто-то обклеил остановки общественного транспорта в Санкт-Петербурге, Красноярске, Хабаровске, Абакане и Кемерово.

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Авторы креатива, в частности, упоминали Веру Брежневу, Моргенштерна, Монеточку, рэпера Face, группу Little Big, актера Данилу Козловского и ряд комиков.

«Я вижу пароль, я вижу ориентир на Запад», - написано на афише с Брежневой.

«Клоун валит из России. Бросил жену, Родину, но не запрещенные вещества», - гласит надпись на плакате с Моргенштерном.

«Переобулся. Я прославляю Запад, ууу», - адресовано Face.

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:УкраинаСанкт-ПетербургМузыканты
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