В Петербурге появились обличительные афиши с Моргенштерном, Брежневой и Монеточкой
В ряде российских городов появились афиши с негативными высказываниями в адрес артистов, музыкантов и звезд шоу-бизнеса, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.
По данным СМИ, такими афишами кто-то обклеил остановки общественного транспорта в Санкт-Петербурге, Красноярске, Хабаровске, Абакане и Кемерово.
Авторы креатива, в частности, упоминали Веру Брежневу, Моргенштерна, Монеточку, рэпера Face, группу Little Big, актера Данилу Козловского и ряд комиков.
«Я вижу пароль, я вижу ориентир на Запад», - написано на афише с Брежневой.
«Клоун валит из России. Бросил жену, Родину, но не запрещенные вещества», - гласит надпись на плакате с Моргенштерном.
«Переобулся. Я прославляю Запад, ууу», - адресовано Face.
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