В Петербурге появились обличительные афиши с Моргенштерном, Брежневой и Монеточкой

В ряде российских городов появились афиши с негативными высказываниями в адрес артистов, музыкантов и звезд шоу-бизнеса, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.

По данным СМИ, такими афишами кто-то обклеил остановки общественного транспорта в Санкт-Петербурге, Красноярске, Хабаровске, Абакане и Кемерово.