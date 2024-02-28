Директор Славы Марлоу назвал странной ситуацию с отменой концерта

Отмена концерта музыканта Славы Марлоу в Воронеже произошла со стороны организаторов, а не площадки. Об этом заявил концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе.

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«Вопрос о причинах отмены надо задать организаторам, но это никак не связано с новостной повесткой, что кому-то якобы прислали какие-то списки запрещенных артистов. То есть отменили его раньше, нежели какие-либо вопросы стали возникать. Для нас это какая-то странная ситуация», - цитирует Шавгулидзе «Лента.ру».

Ранее на сайте площадки Аrena hall в Воронеже появилось сообщение об отмене выступления артиста 8 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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