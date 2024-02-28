Директор Славы Марлоу назвал странной ситуацию с отменой концерта
28 февраля 202414:46
Отмена концерта музыканта Славы Марлоу в Воронеже произошла со стороны организаторов, а не площадки. Об этом заявил концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе.
«Вопрос о причинах отмены надо задать организаторам, но это никак не связано с новостной повесткой, что кому-то якобы прислали какие-то списки запрещенных артистов. То есть отменили его раньше, нежели какие-либо вопросы стали возникать. Для нас это какая-то странная ситуация», - цитирует Шавгулидзе «Лента.ру».
Ранее на сайте площадки Аrena hall в Воронеже появилось сообщение об отмене выступления артиста 8 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Папу Римского Франциска госпитализировали
- РЖД откроют на ж/д вокзалах участки для голосования на выборах президента
- Директор Славы Марлоу назвал странной ситуацию с отменой концерта
- Россия впервые за четыре года закупила у Эквадора нефтепродукты
- Посетитель раскритиковал ТЦ в Белгороде из-за аниматора в костюме Супермена
- СМИ: Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в одну из московских больниц
- СМИ: Агентства изменят договоры с блогерами из-за за запрета рекламы у иноагентов
- Билл Мюррей и Наоми Уоттс сыграют в фильме по роману «Друг» Сигрид Нуньес
- «Реклама Байкала»: Экс-мэр Иркутска Кондрашов не видит нарушений в дрифте на льду
- Лихачев: «Росатом» построит вторую АЭС в Турции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru