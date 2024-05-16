В новом клипе «Мельницы» снялся настоящий волк
Группа «Мельница» представила новый клип на песню «Царевич».
В нем главная героиня в исполнении Елизаветы Бесфамильных рисует сказочную картинку, на которой гитарист коллектива становится царевичем, а сама она — царевной. Кроме того, в съемках принял участие настоящий волк по кличке Лотос.
Песня «Царевич» вошла в девятый альбом «Символ Солнца», который увидел свет в конце октября 2023 года.
Ранее лидер «Мельницы» Хелависа в эфире «НАШЕго Радио» рассказала, чем «Символ солнца» отличается от предыдущей пластинки коллектива «Манускрипт», напоминает «Радиоточка НСН».
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