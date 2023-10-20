Фолк-рок-группа «Мельница» выпустила свой девятый альбом

Фолк-рок-группа «Мельница» выпустила свой девятый альбом – «Символ солнца». Бесплатно послушать 11 композиций можно на Яндекс Музыке.

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Один из треков представлен в акустической версией, а концерт с презентацией альбома пройдет 17 ноября в Crocus City Hall.

Ранее лидер «Мельницы» Хелависа в эфире «НАШЕго Радио» рассказала, чем «Символ солнца» отличается от предыдущей пластинки коллектива «Манускрипт».

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ФОТО: vk.com/melnitsamusic
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