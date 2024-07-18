«Полное вранье»: Познер опроверг слухи о своей госпитализации

Журналист Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом телеведущий написал в Telegram-канале «Познер Online».

Супруга Познера опровергла сообщения о госпитализации журналиста

Ранее СМИ заявили, что у журналиста якобы обнаружили злокачественную эпителиому кожи, и он попал в больницу.

Познер назвал информацию о болезни «полным враньем».

«Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — указал 90-летний журналист.

Ранее жена Познера Надежда Соловьева назвала сообщения о госпитализации супруга «враньем», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеГоспитализацияВладимир Познер

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