«Полное вранье»: Познер опроверг слухи о своей госпитализации
18 июля 202410:19
Журналист Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом телеведущий написал в Telegram-канале «Познер Online».
Ранее СМИ заявили, что у журналиста якобы обнаружили злокачественную эпителиому кожи, и он попал в больницу.
Познер назвал информацию о болезни «полным враньем».
«Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — указал 90-летний журналист.
Ранее жена Познера Надежда Соловьева назвала сообщения о госпитализации супруга «враньем», напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru