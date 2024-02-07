В Москву 7 марта возвращается рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
В Москву 7 марта возвращается рэп-фестиваль «Маятник Фуко». Мероприятие пройдет в столичном VK Stadium после трехлетнего перерыва.
В лайнапе заявлены ATL, GONE.Fludd, Lovv66, SQWOZ BAB и другие. Помимо музыки зрителей традиционно ждет мультимедийное и световое шоу.
Первый «Маятник» прошел в Санкт-Петербурге в 2018 году. Он стал проектом команды Радио Рекорд, которая уже много лет делает масштабные мероприятия, включая VK Fest.
Ранее легендарная в 1990-е годы рэп-группа из Нью-Йорка ONYX в рамках мирового тура выступила в Москве (клуб «1930») и Санкт-Петербурге («Аврора»). Считается, что с группой Фредро Старра и Стики Фингаза связано появление слэма на рэп-концертах.
Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что у него коллектив ассоциируется с граффити. Он отметил, что ONYX ранее уже гастролировали по России.
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