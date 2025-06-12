В Москве запустили обратный отсчет до конкурса «Интервидение»

Запуск был оформлен в виде концерта, который провели ведущие Яна Чурикова и Андрей Разыграев. В рамках мероприятия выступил певец Шаман, который представит на конкурсе Россию, и объявлены другие страны-участницы

«Один из номеров в программе — гимн России. Его исполнил хор многодетных семей и народная артистка РФ Валерия», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 стран, в том числе России, США, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Китая, ОАЭ и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

