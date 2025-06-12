В Москве запустили обратный отсчет до конкурса «Интервидение»
В Москве на Манежной площади торжественно запустили обратный отсчёт до музыкального конкурса «Интервидение», до которого осталось 100 дней. Об этом сообщили организаторы смотра.
Запуск был оформлен в виде концерта, который провели ведущие Яна Чурикова и Андрей Разыграев. В рамках мероприятия выступил певец Шаман, который представит на конкурсе Россию, и объявлены другие страны-участницы
«Один из номеров в программе — гимн России. Его исполнил хор многодетных семей и народная артистка РФ Валерия», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в конкурсе «Интервидение» примут участие представители 20 стран, в том числе России, США, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Китая, ОАЭ и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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