В Москве в честь 40-летия группы «Алиса» дала концерт
Российская рок-группа «Алиса» в честь своего 40-летия выступила на ЦСКА Арене в Москве. Концерт организован в рамках тура, посвященного юбилею коллектива.
Музыканты представили публике композиции из нового альбома «Дудка» и исполнили любимые зрителями хиты. В Москве группа сыграла песни «Кибитка», «Левша», «Стерх», «Мама», «Солнце встает», «Мы вместе!», «Трасса Е-95», «Инок, воин и шут».
В юбилейный тур «Алиса» побывала уже не менее, чем в десяти городах, в том числе в Петербурге.
Фанаты пожелали музыкантам увеличить количество концертов.
Группа «Алиса» была создана в 1983 году, а через год в коллектив пришел вокалист Константин Кинчев, который принес команде широкую известность. Первой концертной площадкой «Алисы» стал Ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна.
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