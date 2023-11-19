В Москве в честь 40-летия группы «Алиса» дала концерт

Музыканты представили публике композиции из нового альбома «Дудка» и исполнили любимые зрителями хиты. В Москве группа сыграла песни «Кибитка», «Левша», «Стерх», «Мама», «Солнце встает», «Мы вместе!», «Трасса Е-95», «Инок, воин и шут».

В юбилейный тур «Алиса» побывала уже не менее, чем в десяти городах, в том числе в Петербурге.

Фанаты пожелали музыкантам увеличить количество концертов.

Группа «Алиса» была создана в 1983 году, а через год в коллектив пришел вокалист Константин Кинчев, который принес команде широкую известность. Первой концертной площадкой «Алисы» стал Ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна.

