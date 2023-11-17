«Не жечь!»: «Армия Алиса» отказалась от пиротехники на концерте в Москве
Фанаты группы «Алиса» не будут использовать пиротехнику на концерте в Москве, который состоится 18 ноября на «ЦСКА Арене».
«Внимание! Полный запрет пиротехники во время концерта. Мы пробовали все варианты решения, но в итоге пришли к выводу, что жечь пиротехнику нельзя ни при каких условиях», - говорится в обращении в соцсетях фанатской группировки группы «Армия Алиса».
Запрет на пиротехнику объясняется тем, что лед на хоккейной арене застелят ковролином, который является очень горючим материалом и при воспламенении выделяет опасные пары.
Фанаты «Алисы» традиционно жгут на концертах пиротехнику. Одним из хитов последнего альбома группы «Дудка» стала песня «Всем гАреть». В ноябре 2022 года «Алиса» презентовала этот альбом в Москве, тогда на Adrenaline Stadium фанаты жгли пиротехнику, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Не жечь!»: «Армия Алиса» отказалась от пиротехники на концерте в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru