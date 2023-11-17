«Не жечь!»: «Армия Алиса» отказалась от пиротехники на концерте в Москве

Фанаты группы «Алиса» не будут использовать пиротехнику на концерте в Москве, который состоится 18 ноября на «ЦСКА Арене».

«Внимание! Полный запрет пиротехники во время концерта. Мы пробовали все варианты решения, но в итоге пришли к выводу, что жечь пиротехнику нельзя ни при каких условиях», - говорится в обращении в соцсетях фанатской группировки группы «Армия Алиса».