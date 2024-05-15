В Москве пройдет международный музыкальный конкурс A Cappella

Стартовал прием заявок на участие в международном музыкальном конкурсе «Московская a cappella». Фестиваль живого пения пройдет в столице после пятилетнего перерыва, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фестиваль состоится в августе. Вокальные коллективы и солисты из разных стран выступят в амфитеатрах, на открытых концертных площадках, балконах, крышах.

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Победителей выберет профессиональное жюри, которое оценит уровень вокала, репертуар, артистизм, костюмы. Вход на концертные и фестивальные площадки будет бесплатным. Площадки разместятся на Манежной площади, у Политехнического музея и на площади Революции, а на Патриарших прудах для выступлений соорудят понтон.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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