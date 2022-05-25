В Москве откроется новая концертная площадка под открытым небом Summer Stage

В течение лета там состоится не менее 30 концертов. Помимо вечерней программы планируется проведение ночных мероприятий с электронной музыкой. На Summer Stage выступят Tesla Boy, Масло черного тмина, Вячеслав Бутусов, LOVV66, Щенки, Свидание, Петр Налич, АлоэВера, Гарик Сукачев, Меджикул, Saluki, Lida, Nkeeei, Куртки Кобейна и другие, пройдет фестиваль We Are Communa.

Официальное открытие площадки состоится 16 июня, в этот день состоится концерт одной из главных героинь российской электронной сцены – ISHOME.

