В Москве откроется новая концертная площадка под открытым небом Summer Stage

Летом на территории бывшего Шарикоподшипникового завода в Москве вблизи станции метро «Дубровка» откроется новая концертная площадка под открытым небом Summer Stage. Она рассчитана на 2200 человек.

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В течение лета там состоится не менее 30 концертов. Помимо вечерней программы планируется проведение ночных мероприятий с электронной музыкой. На Summer Stage выступят Tesla Boy, Масло черного тмина, Вячеслав Бутусов, LOVV66, Щенки, Свидание, Петр Налич, АлоэВера, Гарик Сукачев, Меджикул, Saluki, Lida, Nkeeei, Куртки Кобейна и другие, пройдет фестиваль We Are Communa.

Официальное открытие площадки состоится 16 июня, в этот день состоится концерт одной из главных героинь российской электронной сцены – ISHOME.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КонцертМосква
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