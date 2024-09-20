В Магнитогорске и Нижнем Тагиле отменили концерты Shaman

Выступления певца Shaman (Ярослав Дронов) в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, которые должны были пройти 24 сентября и 3 ноября, соответственно, отменены. Об этом заявили организаторы шоу.

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В своей группе в соцсети «ВКонтакте» они уточнили, что указанные концерты отменены по техническим причинам.

«По всем вопросам, связанным с возвратом билетов, просим писать на электронную почту... Приносим свои искренние извинения», - говорится в сообщении.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов отменил концерты в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге «из-за недобросовестности и полного бездействия» организаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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