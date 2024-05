В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd

Основой для выставки стали результаты эксперимента компании Pollen Audio Group, Richard Wright Music и Dolby Laboratories. В рамках исследования ученые измеряли мозговую активность людей при прослушивании композиции The Great Gig In The Sky (1973) в формате Dolby Atmos (технология объемного звука).

Отмечается, что выставка откроется в галерее современного искусства Frameless в Лондоне в июне.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, отмечает RT.