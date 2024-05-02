В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd
В Лондоне откроется выставка под названием Brainstorms: A Great Gig In The Sky, в рамках которой посетители смогут увидеть, как человеческий мозг реагирует на музыку рок-группы Pink Floyd, отмечает Prog.
Основой для выставки стали результаты эксперимента компании Pollen Audio Group, Richard Wright Music и Dolby Laboratories. В рамках исследования ученые измеряли мозговую активность людей при прослушивании композиции The Great Gig In The Sky (1973) в формате Dolby Atmos (технология объемного звука).
Отмечается, что выставка откроется в галерее современного искусства Frameless в Лондоне в июне.
Ранее стало известно, что лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, отмечает RT.
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