В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd

В Лондоне откроется выставка под названием Brainstorms: A Great Gig In The Sky, в рамках которой посетители смогут увидеть, как человеческий мозг реагирует на музыку рок-группы Pink Floyd, отмечает Prog.

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Основой для выставки стали результаты эксперимента компании Pollen Audio Group, Richard Wright Music и Dolby Laboratories. В рамках исследования ученые измеряли мозговую активность людей при прослушивании композиции The Great Gig In The Sky (1973) в формате Dolby Atmos (технология объемного звука).

Отмечается, что выставка откроется в галерее современного искусства Frameless в Лондоне в июне.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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