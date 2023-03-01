В Москве отпразднуют 50-летие выхода диска Pink Floyd «The Dark Side of the Moon»
В московском клубе «Base» 25 марта пройдет трибьют-фестиваль #1973fest, на котором целиком будет исполнен альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon».
«The Dark Side of the Moon» — восьмой студийный альбом британской рок-группы, выпущенный 1 марта 1973 года, это их самая успешная пластинка. 1 марта исполнится ровно 50 лет с момента выхода легендарного альбома.
Пластинка создавалась с использованием последних достижений звукозаписывающей техники начала 1970-х годов, включая мультитрекинг и аналоговые синтезаторы.
Основатель группы Роджер Уотерс ранее заявил в интервью The Daily Telegraph, что в честь юбилея собирается выпустить новую, сольную версию альбома. Он полностью перезаписал пластинку, без привлечения к проекту Дэвида Гилмора и Ника Мейсона.
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