СМИ: Алла Пугачева планирует посетить Россию летом

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство», — отмечается в сообщении.

По данным издания, водитель Пугачевой встретит певицу и отвезет ее в замок.

Как пишет KP.ru, в отсутствие владельцев за домом следят два охранника, за территорией время от времени ухаживает садовник. Кроме того, система «умного дома» по вечерам зажигает свет в окнах, чтобы «создавалось впечатление, что в особняке кто-то живет».

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Как сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, он подал соответствующее заявление, по которому Генпрокуратура направила обращение в Минюст, пишет RT.

