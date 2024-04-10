СМИ: Алла Пугачева планирует посетить Россию летом
Певица Алла Пугачева планирует приехать в Россию летом, чтобы посетить свой дом-замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на окружение артистки.
«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство», — отмечается в сообщении.
По данным издания, водитель Пугачевой встретит певицу и отвезет ее в замок.
Как пишет KP.ru, в отсутствие владельцев за домом следят два охранника, за территорией время от времени ухаживает садовник. Кроме того, система «умного дома» по вечерам зажигает свет в окнах, чтобы «создавалось впечатление, что в особняке кто-то живет».
Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Как сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, он подал соответствующее заявление, по которому Генпрокуратура направила обращение в Минюст, пишет RT.
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