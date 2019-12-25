«В красных тонах»: Радио JAZZ 89.1 приглашает на первую color-вечеринку

В предстоящую субботу, 28 декабря, на искусственном льду романтичного «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж» пройдет первая color-вечеринка. Её темой станет «красный». В этот день слушатели Радио JAZZ 89.1 смогут не только покататься на коньках, но и стать участниками увлекательного квеста с призами. Главным станет семейное путешествие на остров Хайнань.

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на станицу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram и накапливать баллы. Специально разработанный для радиостанции чат-бот подскажет, как выиграть призы.

Для того, чтобы накопить баллы, необходимо:

Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в эфире Радио JAZZ 89.1 FM утром, днем и вечером будет звучать секретное слово. Его необходимо услышать и отправить в сообщении в директ станицы Радио JAZZ 89. FM в Instagram. За выполнение этого задания начисляется 75 баллов.

Во время работы «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж», нужно сделать фото на его территории катка выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 1 фотографии в день, которая проходит модерацию. За выполнение этого задания начисляется 20 баллов.

Каждую последнюю субботу месяца Радио JAZZ 89.1 FM проводит на территории «JAZZ каток» тематические color-вечеринки. В их рамках нужно сделать снимки с аксессуарами соответствующего цвета и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #jazzкаток. От одного пользователя принимается не более 3-х фотографий, которые проходят модерацию, и выбирается одна. За выполнение этого задания начисляется 40 баллов.

Главный приз победителю будет вручён 7 марта 2020 года на гала-вечеринке «JAZZ каток». Рейтинг участников, перечень призов и порядок их получения можно посмотреть на сайте radiojazzfm.ru