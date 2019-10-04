Радио JAZZ разыграет поездку на Tampere Jazz Happening 2019

Радио JAZZ 89.1 FM разыграет поездку на 38-й музыкальный фестиваль Tampere Jazz Happening 2019, который традиционно пройдет с 1 по 3 ноября во втором крупнейшем городе Финляндии.

Отметим, что розыгрыш будет идти в эфире утреннего шоу с 8:00 до 9:00 каждый день. Для участия необходимо отвечать на вопросы ведущего, присылая смс на короткий номер 6556 с префиксом «ДЖАЗ» и вариантом ответа. В финал конкурса будут проходить авторы правильных ответов с 7 по 17 октября. Уже 18 октября все счастливчики сразятся в финале, и в тот же день станет известно имя победителя.

Добавим, победитель получит путёвку на фестиваль на двоих, которая включает в себя авиаперелет Москва – Хельсинки 1.11.2019, билеты на поезд до Тампере и обратно, размещение в отеле Lapland Hotel, посещение общественных саун и музеев, фестиваль-пассы, дающие право посещения всех концертов open-air и обратный перелёт в Москву. Отметим, что представительство высылает приглашение для тех, кому потребуется оформление шенгенской визы. Виза оформляется победителем самостоятельно.

Напомним, фестиваль Tampere Jazz Happening проводится в провинции Пирканмаа на юге Финляндии каждый ноябрь, с 1982 года. Три дня в живописном городе зрители получают удовольствие от насыщенной программы, которая всегда отличается смелым смешением жанров до причудливых гибридов джаза и оперы. Подробнее о правилах проведения акции и списке финалистов можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.

