В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»
В Калининградской области стартовал IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Он открылся в понедельник, 3 июня, на сцене арт-пространства «Понарт» концертом из произведений Петра Чайковского и Рихарда Вагнера под управлением дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Федора Безносикова.
Программа фестиваля в этом году посвящена 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, а также 150-летию со дня рождения автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Основная тема фестиваля сформулирована как «”Русская идея” в центре Европы».
Концерт-открытие «Диалог» стал оригинальным сочетанием эмоциональных монологов Канта, роль которого исполнил народный артист РФ Евгений Князев, и Бердяева в исполнении актёра Артёма Кошмана.
Фестиваль пройдет с 3 по 9 июня в пространствах кирх, а также в других исторических местах. Программа включает восемь концертов с участием звезд мировой величины, балет, лекции и мастер-классы, а также кинопоказы, посвященные классической музыке, философии и искусству. Концерты классической музыки будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля при поддержке соцсети «ВКонтакте».
Все средства, вырученные от продажи билетов, направят на консервацию и восстановление архитектурных памятников Калининградской области. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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