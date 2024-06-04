В Калининградской области стартовал фестиваль классической музыки «Кантата»

В Калининградской области стартовал IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Он открылся в понедельник, 3 июня, на сцене арт-пространства «Понарт» концертом из произведений Петра Чайковского и Рихарда Вагнера под управлением дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Федора Безносикова.

Программа фестиваля в этом году посвящена 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, а также 150-летию со дня рождения автора «Русской идеи» Николая Бердяева. Основная тема фестиваля сформулирована как «”Русская идея” в центре Европы».