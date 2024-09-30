В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе
30 сентября 202413:53
Рок-группа «Ночные Снайперы» сообщила о прекращении сотрудничества с соло-гитаристом Денисом Ждановым.
Музыкант был в составе коллектива с 2014 года.
Группа попрощалась со Ждановым и пожелала «новой клевой музыки».
Ранее лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поздравила группу «Ночные снайперы» с 31-летием со дня основания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru