В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе

Рок-группа «Ночные Снайперы» сообщила о прекращении сотрудничества с соло-гитаристом Денисом Ждановым.

Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом

Музыкант был в составе коллектива с 2014 года.

Группа попрощалась со Ждановым и пожелала «новой клевой музыки».

Ранее лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поздравила группу «Ночные снайперы» с 31-летием со дня основания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Дианы Арбениной | Автор фото - Марина Васюсина
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