Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом
31 июля 202415:43
Рок-группа «Ночные Снайперы» порадовала поклонников новым мини-альбомом «исключенный из времени».
В альбом вошли три новые песни «возвращаюсь», «дом стеной» и «исключенный из времени».
Заглавный трек пластинки был выпущен в сопровождении mood-видео.
Ранее стало известно, что документальный фильм о лидере рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной выйдет в онлайн-кинотеатре KION, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru