Группа «Ночные Снайперы» представила новый мини-альбом

Рок-группа «Ночные Снайперы» порадовала поклонников новым мини-альбомом «исключенный из времени».

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В альбом вошли три новые песни «возвращаюсь», «дом стеной» и «исключенный из времени».

Заглавный трек пластинки был выпущен в сопровождении mood-видео.

Ранее стало известно, что документальный фильм о лидере рок-группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной выйдет в онлайн-кинотеатре KION, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: KION
ТЕГИ:Диана АрбенинаМузыкаМузыкантыНочные СнайперыНовый Альбом

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