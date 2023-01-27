В Германии отменили выступление группы Pantera из-за нацистского лозунга

После общественного осуждения музыкант объяснил свое поведение употреблением алкоголя перед концертом. Позже Ансельмо также записал видео с извинением.

Pantera была основана в 1981 году, группа стала пионером жанра грув-метал. Фронтмен коллектива известен тем, что вот время выступлений регулярно бил себя микрофоном по лбу, из-за чего на голове у него сейчас множество шрамов.

Группы «Би-2» выступят на Бали и в Турции, «Машина времени» - в США и Канаде, «Ногу свело!» - в Германии и Нидерландах, при этом музыканты продают билеты и на российские концерты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



