В Германии отменили летний рок-фестиваль Rock am Ring
Фестивали рок-музыки Rock am Ring и Rock im Park, которые должны были состояться 5-7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге, в этом году отменены из-за запрета массовых мероприятий в Германии до 31 августа в связи с коронавирусом. Об этом сообщили организаторы.
На фестивалях ожидался аншлаг — было распродано 150 тысяч билетов. Rock am Ring должен был пройти в юбилейный, 35-й раз, im Park — в 25-й раз.
«Это безальтернативное решение, конечно, разочаровывает. Тем не менее, организаторы понимают эту неизбежную меру в интересах безопасности и здоровья всех участников, как ни печальна отмена аншлаговых фестивалей», - говорится в заявлении.
На фестивалях должны были выступить такие группы, как System of a Down, Deftones, Heaven Shall Burn, Disturbed, 3 Doors Down, Skillet, The Offspring, Korn, Motionless in White, August Burns Red, We Came As Romans и многие другие.
По предварительной информации, фестивали перенесены на 11-13 июня 2021 года.
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