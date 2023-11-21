В Германии отменили концерт Rammstein

В немецком городе Кассель отменили концерт рок-группы Rammstein. Причиной стали проблемы с документами на месте проведения, говорится на сайте городской администрации.

От доносов до Европы: «Квартет И» вслед за «Крокусом» отменил Кортнева
«Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом», - уточнили местные власти.

Концерт должен был пройти 18 ноября на большом стадионе, однако организаторы поздно предоставили городу документы о готовности площадки.

Ранее СМИ рассказали об отмен концерта «Ночных снайперов» в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальное сообщество Rammstein в Facebook
ТЕГИ:КонцертRammstein

Горячие новости

Все новости

партнеры