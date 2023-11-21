В Германии отменили концерт Rammstein
21 ноября 202315:45
В немецком городе Кассель отменили концерт рок-группы Rammstein. Причиной стали проблемы с документами на месте проведения, говорится на сайте городской администрации.
«Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом», - уточнили местные власти.
Концерт должен был пройти 18 ноября на большом стадионе, однако организаторы поздно предоставили городу документы о готовности площадки.
Ранее СМИ рассказали об отмен концерта «Ночных снайперов» в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии отменили концерт Rammstein
- Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ
- SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу
- Федерация футбола Буркина-Фасо ведет переговоры по матчу с Россией
- В России создали программу для выявления опасных сотрудников
- Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли 13 700 военных
- Бывший глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии
- «Кромешный ад!»: Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов
- Трехкратный чемпион России Алан Дзагоев решил завершить карьеру
- Блогер-дальнобойщик Николай Галенко умер в возрасте 37 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru