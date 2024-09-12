В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара»

В Екатеринбурге отменили выступление рок-группы «Курара», приуроченное к двадцатилетию коллектива. Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что концерт, запланированный на 28 сентября, не состоится по независящим от группы обстоятельствам.

Артисты уточнили, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.

С начала августа были отменены еще шесть выступлений группы в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Не состоится и концерт в Москве, запланированный на 20 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вадим Балакин
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