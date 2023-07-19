В эфире «НАШЕго Радио» прозвучат песни «Короля и Шута» с комментариями Михаила Горшенева

«НАШЕ Радио» днем 19 июля будет транслировать песни группы «Король и Шут» с комментариями лидера коллектива Михаила «Горшка» Горшенева, изменения в эфире приурочены к годовщине смерти музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Горшенев ушел из жизни 19 июля 2013 года, основателю «Короля и Шута» и автору большей части музыки коллектива было 39 лет.

«В 21:00 можно будет послушать полную версию первого интервью музыканта в НАШЕй студии, которое состоялось в 2000 году», — отмечает «Радиоточка НСН».

Кроме того, в 22:00 в эфире прозвучит первое живое выступление «Короля и Шута» в студии программы «Воздух». Концерт был записан в 2001 году.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Рок-музыкаНаше РадиоМихаил ГоршеневКороль И Шут

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