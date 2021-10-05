В декабре Louna подведет итог 12-летней истории

Большой сольный концерт группы Louna состоится на сцене «Главклуба» 11 декабря 2021 года. В этот вечер музыканты подведут небольшой итог 12-летней истории группы, собрав в сет-лист все самые главные хиты, накопленные в творческом багаже команды. Зрителей ждут также музыкальные сюрпризы, содержание которых пока не раскрывается.

Организаторы отмечают, что Концерт пройдет в формате COVID-Free. Чтобы попасть на мероприятие, зрителям понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность.



