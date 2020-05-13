«В чём сила, брат?» Как создавался легендарный альбом «Би-2»

Из-за отсутствия возможности проводить концерты у музыкантов появилось время покопаться в архивах, вспомнив о важной и круглой дате в истории их творчества: 20 лет исполняется первому альбому, в который вошли такие песни, как «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Серебро», «Сердце». Композиции именно из этого альбома принесли группе широкую известность и стали саундтреком к культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2», премьера которого состоялась 11 мая 2000 года. Этой весной создатели фильма тоже отметили его юбилей.

Музыканты группы "БИ-2" Лева и Шура рассказали в эфире НСН о запуске спецпроекта «Неделя, в которую всё случилось».



«Каждый день на протяжении этой недели специально созданный к юбилейной дате сайт спецпроекта будет пополняться новыми страницами истории первого альбома "Би-2" с эксклюзивными материалами и архивными фотографиями того времени. Можно будет вспомнить и узнать много нового. Неопубликованные ранее истории о создании группы, фото 80-х и 90-х гг., первые рецензии, афиши и мерч тех лет, видео- и аудиоматериалы с ранних концертов и бэкстейджа: дневники, интервью и многое-многое другое. Первый день спецпроекта будет полностью посвящён фильму "Брат-2": на специальной странице сайта будет рассказано о том, как Алексей Балабанов выбрал группу для записи основного саундтрека, как и кем монтировался клип "Полковнику никто не пишет" и многое другое» - уточнили Лева и Шура Би-2.

Также музыканты рассказали, что ключевым событием празднования юбилея выхода альбома «Би-2» станет прямой эфир в Instagram Шуры «Би-2», в котором примут участие клавишница «австралийского» периода«Би-2» Виктория Билоган и саунд-инженер первого альбома «Би-2» Эдам Калатизис. Эфир пройдёт в субботу, 16 мая 2020 года.

Ранее музыканты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказали НСН в эфире НАШЕго радио о том, что на самоизоляции они много времени уделяют семье и детям, рвут цветы во дворе и ведут лабораторно-крысиный образ жизни.



