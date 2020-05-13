От Москвы до Севастополя. Как карантин разлучил группу «Ундервуд»

«Я уже даже забыл сколько времени я нахожусь на самоизоляции, как все присели на карантин, так и я. Страшно в этой всей ситуации только то, что вируса на самом деле много и заболевают знакомые. Слава Богу, что никто из друзей и родственников не заболел. Очень много знакомых больных среди врачей, особенно в Москве. Мне есть чем заниматься в своих четырех стенах, веду так сказать лабораторно-крысиный образ жизни. Я занимаюсь с дочкой онлайн обучением, по началу это подбешивало, а сейчас вполне забавно. Это новая реальность и поэтому лучше к ней поскорее привыкнуть, чем сопротивляться», - рассказал Владимир Ткаченко.

В свою очередь Максим Кучеренко заявил, что в Севастополе, где он находится в самоизоляции, карантинные меры не такие жесткие как в Москве.

«На самоизоляции я нахожусь в Севастополе, здесь также введен режим самоизоляции, но так как статитстика по заболеваемости не такая высокая как в Москве, власти идут на уступки не закручивают гайки. Да здесь также закрыты парки, но я спокойно могу с сыном кататься на роликах во дворе. У меня трое детей и я сейчас с каждым из них занимаюсь. Со старшей дочерью мы записали видео на песню «Ахтунг Зоя», с младшим я занимаюсь роликовой доской, а среднего сына мы погружаем в чтение книг» - рассказал Максим Кучеренко



Ранее музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своих социальных сетях посвятил стихотворение своей новой профессии, которую он освоил на самоизоляции.

