В чём российские звёзды сегодня блистают на красных ковровых дорожках?

Бузова сплагиатила образ Кардашьян, а Ольга Серябкина очень похудела после родов. Фоторепортаж с красной дорожки "ЖАРЫ".

Вчера в Москве было не до сна, российские звезды современной эстрады собрались на музыкальный фестиваль «Жара COOL FEST», на котором выступали также и совсем молодые артисты, ставшие кумирами молодежи.

Певица Ольга Бузова

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Севиль. Новая солистка группы ARTIK & ASTI

ФОТО: Ольга Махалова

Дмитрий Масленников — российский видеоблогер, музыкант.

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Мари Краймбрери

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Люся Чеботина

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Анна Асти. Бывшая солистка группы Artik & Asti[

ФОТО: Ольга Махалова

Российский певец и видеоблогер Хабиб, клип на его песню "Ягода малинка" набрал 517 миллионов просмотров

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, единственная бессменная солистка группы SEREBRO

ФОТО: Ольга Махалова

Певица Ольга Бузова

ФОТО: Ольга Махалова
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По красной дорожке прошлись Ольга Бузова, в образе очень сходим на голливудскую звезду Ким Кардашьян, Люся Чеботина, Валя Карнавал, певица Анна Asti, которая молниеносно заняла лидирующие позиции после ухода из группы Artik& Asti и многие другие.



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ФОТО: Ольга Махалова
ТЕГИ:Шоу-бизнесОльга Бузова
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