В чём российские звёзды сегодня блистают на красных ковровых дорожках?
Бузова сплагиатила образ Кардашьян, а Ольга Серябкина очень похудела после родов. Фоторепортаж с красной дорожки "ЖАРЫ".
Вчера в Москве было не до сна, российские звезды современной эстрады собрались на музыкальный фестиваль «Жара COOL FEST», на котором выступали также и совсем молодые артисты, ставшие кумирами молодежи.
Певица Ольга БузоваФОТО: Ольга Махалова
Певица Севиль. Новая солистка группы ARTIK & ASTIФОТО: Ольга Махалова
Дмитрий Масленников — российский видеоблогер, музыкант.ФОТО: Ольга Махалова
Певица Мари КраймбрериФОТО: Ольга Махалова
Певица Люся ЧеботинаФОТО: Ольга Махалова
Певица Анна Асти. Бывшая солистка группы Artik & Asti[ФОТО: Ольга Махалова
Российский певец и видеоблогер Хабиб, клип на его песню "Ягода малинка" набрал 517 миллионов просмотровФОТО: Ольга Махалова
Певица Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, единственная бессменная солистка группы SEREBROФОТО: Ольга Махалова
Певица Ольга БузоваФОТО: Ольга Махалова
По красной дорожке прошлись Ольга Бузова, в образе очень сходим на голливудскую звезду Ким Кардашьян, Люся Чеботина, Валя Карнавал, певица Анна Asti, которая молниеносно заняла лидирующие позиции после ухода из группы Artik& Asti и многие другие.
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