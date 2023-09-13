В Челябинске отменили концерт Бузовой

Выступление Ольги Бузовой в Челябинске, запланированное на 16 сентября, отменили за три дня до события. Соответствующая информация размещена на сайте городских зрелищных касс.

Против отказавшейся рекламировать вино Бузовой подали иск на один млн евро

В сообщении говорится, что концерт, котрый должен был пройти в конгресс-холле Центра Международной торговли, отменили по техническим причинам.

Гражданам, купившим билеты на шоу, предлагается осуществить возврат денег.

Ранее из-за «несоблюдения технического райдера» менее чем за сутки был отменён концерт Бузовой в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧелябинскКонцертОльга Бузова

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