В Челябинске отменили концерт Бузовой
Выступление Ольги Бузовой в Челябинске, запланированное на 16 сентября, отменили за три дня до события. Соответствующая информация размещена на сайте городских зрелищных касс.
В сообщении говорится, что концерт, котрый должен был пройти в конгресс-холле Центра Международной торговли, отменили по техническим причинам.
Гражданам, купившим билеты на шоу, предлагается осуществить возврат денег.
Ранее из-за «несоблюдения технического райдера» менее чем за сутки был отменён концерт Бузовой в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru