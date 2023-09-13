В Челябинске отменили концерт Бузовой

В сообщении говорится, что концерт, котрый должен был пройти в конгресс-холле Центра Международной торговли, отменили по техническим причинам.

Гражданам, купившим билеты на шоу, предлагается осуществить возврат денег.

Ранее из-за «несоблюдения технического райдера» менее чем за сутки был отменён концерт Бузовой в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

