В Белоруссии отменяют предвыборные концерты российских звезд

Об отмене или же переносе 8 августа концертов на неустановленный пока срок заявили и в Витебском отделе идеологической работы.

«Внимание! Праздничный концерт, запланированный на 8 августа в 19.00 на площади Победы, переносится. О времени и месте проведения концерта будет сообщено дополнительно», - уточняется в тексте официального объявления. Афиша запланированного ранее мероприятия также исчезла с сайта ведомства.

"Эхо Москвы" также сообщает, что от выступлений в Белоруссии отказались и американские рэп-исполнители – Тайга и Сейнт-Джон. Они объяснили это тем, что сейчас не лучшее врем для публичных выступлений.

Ранее в эфире НСН лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий категорично высказался в адрес музыкантов, планировавших поехать в Белоруссию поддерживать Лукашенко.