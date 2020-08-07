В Белоруссии отменяют предвыборные концерты российских звезд

Ряд российских артистов отказались от участия в бесплатных концертах, которые должны пройти в Республике Беларусь за день до президентских выборов. Например, о своем решении в социальных сетях уже написали Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлиана Караулова и группа «Кар-мэн».

Среди причин селебрити называют разные поводы – от мер по коронавирусной инфекции до скорых гастролей в республике. Организатором концертов выступала белорусская сторона, отметила пресс-секретарь Агутина Наталия Николенко.

Лидер «Коррозии металла» оскорбил Лепса и Агутина за поддержку Лукашенко

Об отмене или же переносе 8 августа концертов на неустановленный пока срок заявили и в Витебском отделе идеологической работы.

«Внимание! Праздничный концерт, запланированный на 8 августа в 19.00 на площади Победы, переносится. О времени и месте проведения концерта будет сообщено дополнительно», - уточняется в тексте официального объявления. Афиша запланированного ранее мероприятия также исчезла с сайта ведомства.

"Эхо Москвы" также сообщает, что от выступлений в Белоруссии отказались и американские рэп-исполнители – Тайга и Сейнт-Джон. Они объяснили это тем, что сейчас не лучшее врем для публичных выступлений.

Ранее в эфире НСН лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий категорично высказался в адрес музыкантов, планировавших поехать в Белоруссию поддерживать Лукашенко.

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ФОТО: flickr/chrisisgood
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