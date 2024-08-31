В Беларуси признали экстремистской песню «Ляписа Трубецкого» на стихи Янки Купалы

Примечательно, что текстом запрещенной песни является стихотворение белорусского классика Янки Купалы, написанное им 1908 году. Клип к этой композиции коллектив выпустил в 2011 году.

Также были признаны экстремистскими песни «Не жадаю» («Не хочу»), «Лукашенко» и «Уходи». В судебном постановлении не уточняются ни авторы, ни исполнители этих произведений.

Группа «Ляпис Трубецкой» объявила в 2014 году о самороспуске. Однако после начала спецоперации на Украине вновь начала выступать с концертами и провела благотворительный тур по Европе в поддержку Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

