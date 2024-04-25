В Барнауле отменили концерт Xolidayboy
Концерт певца Xolidayboy (Ивана Минаева) отменили в Барнауле, передает издание amic.ru.
Изначально Xolidayboy должен был выступить 25 апреля в «Титов-Арене», но концерт перенесли на другую площадку - клуб «Фараон». Причина переноса не называлась. Теперь же концерт в клубе и вовсе отменен.
Примечательно, что против концерта Минаева выступил Минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах.
Ранее продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко раскрыла НСН подробности разгоревшегося конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США внесли в список санкций по России трех граждан и две компании Ирана
- Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж
- Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
- Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует
- АТОР: Спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%
- Гуцул обвинила Санду в возбуждении уголовного дела против нее
- Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты
- Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
- В Барнауле отменили концерт Xolidayboy
- Губернатор Курской области запустил опрос о запрете ряда работ для мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru