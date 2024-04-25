В Барнауле отменили концерт Xolidayboy

Концерт певца Xolidayboy (Ивана Минаева) отменили в Барнауле, передает издание amic.ru.

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Изначально Xolidayboy должен был выступить 25 апреля в «Титов-Арене», но концерт перенесли на другую площадку - клуб «Фараон». Причина переноса не называлась. Теперь же концерт в клубе и вовсе отменен.

Примечательно, что против концерта Минаева выступил Минкульт Алтайского края из-за «общественного резонанса» вокруг выступлений музыканта в других регионах.

Ранее продюсер певца-тиктокера Xolidayboy Ульяна Почеко раскрыла НСН подробности разгоревшегося конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, напоминает «Радиоточка НСН».

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