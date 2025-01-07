В Австралии случайно снесли дом основателей группы AC/DC
Дом основателей рок-группы AC/DC Малкольма и Ангуса Янгов случайно снесли в Астралии. Об этом сообщает австралийский новостной сайт news.com.au.
Уточняется, что речь идёт о здании на улице Берли в Сиднее, в котором прошло детство братьев Янгов. Дом, в котором в 1973 году было принято решение создать группу AC/DC, был снесён бульдозером в рамках планов по строительству жилого комплекса.
О том, что здание включено в Национальный трастовый список исторических домов и являлось туристической достопримечательностью, в компании Burwood Square Pty Ltd узнали уже после сноса.
«Предыдущий владелец не поделился с нами историей объекта. Узнав о связи с AC/DC после того, как наши планы уже были реализованы, мы были потрясены. Мы искренне сожалеем об этой оплошности», - заявил гендиректор фирмы Леон Кмит.
Он добавил, что в настоящее время компания работает над спасением материалов с места сноса, чтобы затем создать «особое пространство», например, кафе или бар, где могли бы собираться поклонники AC/DC.
Ранее в Астане на территории Национального университета обороны снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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