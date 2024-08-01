Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в сносе усадьбы Зеленских

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину на украинские власти за снесение усадьбы мещан Зеленских, подчеркнув, что у мерии Киева нет полномочий на восстановления здания. Его слова приводит издание Politico.

Мэр Киева назвал снос усадьбы «циничным уничтожением» и заявил, что власти столицы Украины будут судиться с застройщиком, который снес усадьбу, имеющую историческую ценность. Кличко пообещал, что постройку приведут в первоначальный вид.

«Залужный, Кличко или Порошенко»: На Украине готовятся к отставке Зеленского

При этом он обвинил властей Украины, строительные компании и правоохранительные органы в срыве работы его администрации.

Снесенная усадьба была построена в 1890 году и считалась одним из старейших зданий Киева. Архитектурный памятник снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около одной тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. Как сообщали украинские СМИ, на месте усадьбы хотят возвести жилой комплекс «Тургеневъ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:УкраинаКиевВиталий Кличко

Горячие новости

Все новости

партнеры