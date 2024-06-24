В Австралии нашли неизданную концертную видеозапись The Beatles
Австралийский музыкант Грег Перано случайно приобрёл на блошином рынке в Сиднее неизданную видеозапись концерта The Beatles, сделанную 60 лет назад. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
В интервью газете Перано рассказал, что за 11 долларов приобрёл коробку 8-миллиметровых плёнок, среди которых наткнулся на неизданные кадры концерта ливерпульской четвёрки в Сиднее в 1964 году.
Автором фильма является скончавшийся в 2012 году журналист Гил Уолквист. Семья репортёра разрешила Перано оставить плёнку себе.
Ранее режиссёр Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что намерен снять биографический фильм о каждом из четырёх участников The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли проект, запрещающий дискриминировать отечественные приложения
- В Австралии нашли неизданную концертную видеозапись The Beatles
- Финляндия открыла движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу
- СМИ: Снимок с Земфирой в России оказался фейком
- КНДР запустила шары с мусором и паразитами в Южную Корею
- Лавров: К России не обращались по теме второй конференции по Украине
- В Санкт-Петербурге откроется выставка «Тайны Карениной», посвященная роману Толстого
- В Дагестане на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте выделили 50 млн
- В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления салата лобио
- Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в ближайшем будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru