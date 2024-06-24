В Австралии нашли неизданную концертную видеозапись The Beatles

Австралийский музыкант Грег Перано случайно приобрёл на блошином рынке в Сиднее неизданную видеозапись концерта The Beatles, сделанную 60 лет назад. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

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В интервью газете Перано рассказал, что за 11 долларов приобрёл коробку 8-миллиметровых плёнок, среди которых наткнулся на неизданные кадры концерта ливерпульской четвёрки в Сиднее в 1964 году.

Автором фильма является скончавшийся в 2012 году журналист Гил Уолквист. Семья репортёра разрешила Перано оставить плёнку себе.

Ранее режиссёр Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что намерен снять биографический фильм о каждом из четырёх участников The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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