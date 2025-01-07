В Аргентине задержан второй обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction

Уточняется, что речь идёт о сотруднике отеля, в котором жил 31-летний вокалист. Это Давид Эсекьель Перейра, обвиняемый в снабжении Пейна наркотиками.

Как пишет Infobae, мужчина сам сдался правоохранительным органам.

Лиам Пейн погиб 16 октября 2024 года, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным медиков, возможности реанимировать его не было, сообщает RT.

Первый подозреваемый в снабжении музыканта наркотиками, официант Брайан Пайс, был задержан 3 января.

