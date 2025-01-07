В Аргентине задержан второй обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction
В Аргентине правоохранители задержали второго обвиняемого по делу о гибели экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна, погибшего при падении с балкона отеля в октябре 2024 года. Об этом сообщает портал Infobae.
Уточняется, что речь идёт о сотруднике отеля, в котором жил 31-летний вокалист. Это Давид Эсекьель Перейра, обвиняемый в снабжении Пейна наркотиками.
Как пишет Infobae, мужчина сам сдался правоохранительным органам.
Лиам Пейн погиб 16 октября 2024 года, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным медиков, возможности реанимировать его не было, сообщает RT.
Первый подозреваемый в снабжении музыканта наркотиками, официант Брайан Пайс, был задержан 3 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru