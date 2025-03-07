«Уверенно и без разогрева!»: Дубинин о зарубежном туре «Арии»

Группа «Ария» 9 марта откроет зарубежный тур выступлением в Анталье (Турция). Легенды отечественной метал-сцены также дадут концерты в Белграде (Сербия), Лимасоле (Кипр), Дубае, а также в Армении и странах Центральной Азии. В общей сложности будет десять выступлений. Дубинин отметил, что накануне начала тура группа чувствует себя уверенно, хотя легкое волнение и присутствует.

«Как и перед любым туром, волнение есть, но это не первая наша зарубежная поездка, поэтому чувствуем себя уверенно. Никаких разогревающих групп не будет, мы будем давать сольные концерты. Города, в которые поедем, выбирали не сами, доверяемся организаторам. Если они считают, что в этих странах есть наши поклонники, мы их с удовольствием посетим. Кстати, в прошлом году я был в Турции на концерте Брюса Дикинсона и был приятно удивлен, когда несколько человек узнали и подошли, сказав: "Очень ждем вас в Турции". Мне кажется, это здорово, когда ты открываешь для иностранных слушателей свои живые концерты, они могут оценить, что в России существуют группы, играющие хэви-метал на достойном уровне», - заключил собеседник НСН.

Ранее группа «Ария» представила концертный альбом «Это рок (Live)». В основу этой пластинки легли два выступления коллектива в Санкт-Петербурге, состоявшиеся в октябре 2024 года. Сет-лист этих шоу состоял из редко исполняемых и «забытых» композиций, включая песни «Не хочешь — не верь мне», «Вампир» и «Раб страха», напоминает «Радиоточка НСН»

