Утреннее шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио переезжает в бар

За две недели до «НАШЕСТВИЯ» программа «Подъемников» будет насыщенной. Помогать им настраивать слушателей НАШЕго на позитив с утра будут Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Диана Арбенина («Ночные снайперы»), Сергей Галанин («СерьГа») и другие музыканты.

Гостей «Концерт бар», приехавших встретиться со своими любимыми ведущими, ждет приятный сюрприз: «Подъемники» подарят всем фирменные наклейки на авто «НАШЕСТВИЕ» - 2019! И, конечно, НАШИ ведущие смогут после эфира сфотографироваться со всеми желающими и дать автографы.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

На «НАШЕСТВИЕ» едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilahazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ и многие другие.

