Ушел из жизни основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Алан Ланкастер, один из основателей британской рок-группы Status Quo, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records вTwitter.
«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», - говорится в сообщении.
По данным близкого друга Ланкастера журналиста Крейга Беннетта, музыкант скончался в своем доме в Сиднее в окружении близких. Исполнитель страдал тяжелым аутоиммунным заболеванием - рассеянным склерозом, вызывающим различные осложнения здоровья.
Status Quo была основана в 1962 году. В мире продано 110 млн копий дисков коллектива. Ланкастер покинул группу в 1985 году, переехав в Австралию. Он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo, который состоялся в 2013-2014 годах.
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