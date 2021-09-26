Ушел из жизни основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Алан Ланкастер, один из основателей британской рок-группы Status Quo, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records вTwitter.

Умер основатель группы UB40 Брайан Треверс

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», - говорится в сообщении.

По данным близкого друга Ланкастера журналиста Крейга Беннетта, музыкант скончался в своем доме в Сиднее в окружении близких. Исполнитель страдал тяжелым аутоиммунным заболеванием - рассеянным склерозом, вызывающим различные осложнения здоровья.

Status Quo была основана в 1962 году. В мире продано 110 млн копий дисков коллектива. Ланкастер покинул группу в 1985 году, переехав в Австралию. Он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo, который состоялся в 2013-2014 годах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертьРок-музыкаМузыкаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры