Ушел из жизни основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», - говорится в сообщении.

По данным близкого друга Ланкастера журналиста Крейга Беннетта, музыкант скончался в своем доме в Сиднее в окружении близких. Исполнитель страдал тяжелым аутоиммунным заболеванием - рассеянным склерозом, вызывающим различные осложнения здоровья.

Status Quo была основана в 1962 году. В мире продано 110 млн копий дисков коллектива. Ланкастер покинул группу в 1985 году, переехав в Австралию. Он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo, который состоялся в 2013-2014 годах.

