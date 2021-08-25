Умер основатель группы UB40 Брайан Треверс

Один из основателей культовой британской регги-группы UB40, саксофонист и автор песен Брайан Треверс умер на 63-м году жизни, сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

В сообщении говорится, что музыкант скончался в своём доме в пригороде Бирмингема 22 августа «после долгой и героической борьбы с раком».

UB40 считается самой успешной регги-группой за всю историю популярной музыки.

Ранее в возрасте 80 лет скончался ударник группы The Rolling Stones Чарли Уоттс, сообщает RT. Музыкант умер в одной из больниц Лондона в окружении семьи.