Юрий Музыченко попал в больницу

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко сломал левую ногу. Фотографией в гипсе в машине «Скорой помощи» он поделился в соцсетях. В подписи к этому посту артист поспешил успокоить поклонников: «Все концерты состоятся», -написал он.

Музыченко пошутил об этом происшествии, прокомментировав его так:

«Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо», - сказал артист в своем микроблоге.



Ближайший концерт группы The Hatters должен состоятся 6 июня в Санкт-Петербурге, после коллектив планировал тур по Сибири и Дальнему Востоку.

