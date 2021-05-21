Юрий Музыченко попал в больницу

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко сломал левую ногу. Фотографией в гипсе в машине «Скорой помощи» он поделился в соцсетях. В подписи к этому посту артист поспешил успокоить поклонников: «Все концерты состоятся», -написал он.

Музыченко пошутил об этом происшествии, прокомментировав его так:

«Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо», - сказал артист в своем микроблоге.

Ближайший концерт группы The Hatters должен состоятся 6 июня в Санкт-Петербурге, после коллектив планировал тур по Сибири и Дальнему Востоку.

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ФОТО: Пресс-служба проекта The Hatters
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаЮрий Музыченко
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