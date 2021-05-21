Юрий Музыченко попал в больницу
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко сломал левую ногу. Фотографией в гипсе в машине «Скорой помощи» он поделился в соцсетях. В подписи к этому посту артист поспешил успокоить поклонников: «Все концерты состоятся», -написал он.
Музыченко пошутил об этом происшествии, прокомментировав его так:
«Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо», - сказал артист в своем микроблоге.
Ближайший концерт группы The Hatters должен состоятся 6 июня в Санкт-Петербурге, после коллектив планировал тур по Сибири и Дальнему Востоку.
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